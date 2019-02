Avengers 4: Endgame, svelata l'identità del personaggio nascosto nell'ultimo spot?

Marica Lancellotti

Avengers 4: Endgame si è svelato un po' più del solito durante l'ultimo spot del Super Bowl, solo pochi secondi ma tutt'altro che insignificanti. Ad aver colpito di più l'immaginazione dei fan non è stato tanto ciò che è stato mostrato quanto ciò che è stato nascosto: secondo molti spettatori nello spot c'è un personaggio cancellato digitalmente al solo fine di evitare spoiler.

La scena incriminata è quella in cui Steve Rogers, Vedova Nera, War Machine e Bruce Banner si trovano, di notte, sul campo del Citi Field, lo stadio di New York City. Tra Bruce e Rhodes c'è uno spazio vuoto che salta subito all'occhio. Esattamente quanto succede in un altro fotogramma in cui vediamo che tra gli eroi superstiti nell'hangar del quartier generale c'è un gap, esattamente tra War Machine e l'Avenger di fronte a lui (che potrebbe essere Bruce Banner o Scott Lang). Di chi si tratta? Se inizialmente le ipotesi convergevano quasi tutte su Carol Danvers/ Captain Marvel, l'utente di Reddit / u / MightyMary007 sostiene invece che possa trattarsi del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Perchè? Perchè Strange probabilmente non stava solo visitando i 14 milioni di scenari futuri su Titan ma li stava vivendo uno per uno. In questo modo, e grazie al potere delle Gemma del Tempo, l'eroe sarebbe stato in grado di vedere in anticipo il momento esatto che a noi spettatori è stato mostrato nello spot, e la sua assenza si spiegherebbe in base al fatto che Strange ha già "vissuto" quel momento.

C'è un problema: se Doctor Strange ha ceduto la Gemma del Tempo a Thanos, come ha fatto ad utilizzarla? L'utente ha notato come la Gemma fosse illuminata nel momento in cui il Titano Pazzo ne è entrato in possesso, questo vorrebbe dire che era in uso e che Strange potrebbe aver sfruttato per un'ultima volta il suo potere nell'istante esatto in cui l'ha lasciata nelle mani del nemico, tempo che per lui è stato sufficiente per trasportarsi nel futuro. Più che una teoria sembrerebbe un rompicapo, ma come sempre la verità è solo quella che scopriremo al cinema non prima del prossimo 24 aprile.