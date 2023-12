Avatar: The Last Airbender svela la connessione con la serie originale

Dopo il successo di One Piece, il 2024 per Netflix si aprirà con un altro attesissimo remake in live-action di un celebre anime, ovvero Avatar: The Last Airbender e ora lo showrunner ha svelato il legame tra lo show e la serie animata.

Durante un'intervista, Albert Kim ha colto l'occasione per illustrare gli elementi della serie originale che saranno presenti nel live-action.

I fan di Avatar: The Last Airbender sembrano rimarranno soddisfatti, non solo grazie agli sforzi di Netflix, ma anche grazie agli Avatar Studios. Nel 2025, infatti, è previsto l'arrivo nelle sale del primo di tre film d'animazione che intrecceranno nuove storie nell'universo di Avatar: The Last Airbender. Il primo esplorerà le vite di Aang e dei suoi amici da adulti, dopo la conclusione della serie originale, e ci sarà molto da raccontare su quel periodo.

Kim ha sottolineato come l'influenza dei creatori della serie originale, Bryan Konietzko e Michael Dante DiMartino, si percepisca molto nell'adattamento live-action: "Si è trattato di piccole cose davvero nerd che nessuno, tranne i fan più accaniti, potrebbero chiedersi - domande sulla mamma di Katara o sulla parentela di Aang - e di cose più ampie su come tradurre in una versione live-action ciò che ha reso l'originale così speciale".

Kim ha colto anche l'occasione per chiarire che si tratta sempre della stessa storia, ma con alcune modifiche lungo il percorso: "Questo è Avatar: The Last Airbender, ma è la nostra versione".

Avatar: The Last Airbender, lo showrunner sul film di Shyamalan: "L'ho evitato di proposito"

Lo showrunner ha anche chiarito che il live-action inizierà in modo leggermente diverso dal suo predecessore animato. "Non iniziamo lo show allo stesso modo della serie animata. È stata una decisione consapevole per mostrare alle persone che questa non è la serie animata. A volte abbiamo dovuto disfare le trame e rimescolarle in un modo nuovo per dare un senso a un dramma a puntate, quindi sono molto curioso di vedere cosa succederà in termini di reazione a questo".