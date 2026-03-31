Avatar - La leggenda di Aang, ora sappiamo quando esce la seconda stagione

Dopo tanta attesa, Netflix ha finalmente svelato la data d'uscita della seconda stagione della serie live-action, quando sono ormai passati più di due anni dall'esordio sulla piattaforma

Con un nuovo video annuncio, Netflix ha svelato a tutti la data d'uscita della seconda stagione di Avatar - La leggenda di Aang, che farà ritorno in streaming a più di due anni di distanza dalla stagione di debutto.

I nuovi episodi della serie in live-action faranno il loro debutto sulla piattaforma digitale il 25 giugno 2026, sfruttando quindi l'inizio del periodo estivo (che tra gli altri aveva portato benissimo alla prima stagione di One Piece).

Avatar - La leggenda di Aang: un'immagine della stagione 2

A che punto eravamo rimasti con Avatar - La leggenda di Aang

Risvegliatosi dopo cento anni di ibernazione, Aang scopre che la Nazione del Fuoco ha scatenato una guerra devastante contro gli altri regni. Insieme ai fratelli Katara e Sokka, intraprende così un viaggio per apprendere il controllo degli elementi, iniziando dall'acqua, mentre cerca di accettare il peso della sua responsabilità.

Parallelamente, la stagione sviluppa il percorso del principe Zuko, esiliato e ossessionato dalla cattura dell'Avatar per riconquistare l'onore perduto agli occhi di suo padre.

Nel finale, Aang e i suoi alleati difendono il Polo Nord dall'attacco della Nazione del Fuoco guidata da Zhao: quando lo Spirito della Luna viene ucciso e l'equilibrio del mondo si spezza, la principessa Yue si sacrifica per riportarlo in vita, mentre Aang entra nello Stato Avatar fondendosi con lo Spirito dell'Oceano e respinge l'invasione; la battaglia si conclude con una vittoria, ma la guerra resta aperta e il viaggio dell'Avatar è solo all'inizio.

Cosa racconterà la seconda stagione

Secondo la sinossi ufficiale dei nuovi episodi, dopo una vittoria dolceamara che ha salvato la Tribù dell'Acqua del Nord dall'invasione della Nazione del Fuoco, l'Avatar Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley) intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo Re della Terra a prestare loro aiuto nella battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim).

Il loro viaggio verso l'inespugnabile città di Ba Sing Se, dimora del Re della Terra, è pericoloso ma anche proficuo: Aang incontra Toph (Miyako), una giovane e audace maestra del dominio della terra, e la convince ad aiutarlo ad aggiungere la terra al dominio di aria e acqua.

Avatar - La leggenda di Aang: Miya Cech sarà Toph

Chi sono i nuovi personaggi di Avatar - La leggenda di Aang 2

La seconda stagione introduce diversi nuovi personaggi chiave, soprattutto legati al Regno della Terra. La novità più importante è senza dubbio Toph Beifong, interpretata da Miya Cech: una giovane e potentissima dominatrice della terra destinata a diventare la maestra di Aang.

Accanto a lei arrivano anche molti volti legati alla città di Ba Sing Se e alle sue trame politiche, con nuovi ingressi nel cast come Chin Han, Hoa Xuande, Justin Chien, Amanda Zhou e Crystal Yu, oltre ad altri interpreti annunciati successivamente come Dichen Lachman e Lily Gao.