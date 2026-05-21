Avatar - La leggenda di Aang 2: nel trailer la guerra contro la Nazione del Fuoco continua

Netflix ha condiviso online il trailer della stagione 2 della serie live-action Avatar - La leggenda di Aang, in arrivo dal 25 giugno sulla piattaforma di streaming.

Il progetto è già stato rinnovato per un terzo capitolo della storia che concluderà il racconto dei personaggi, un po' come accaduto con lo show animato targato Nickelodeon.

Cosa mostra il trailer di Avatar - La leggenda di Aang 2

Il video pubblicato online mostra Aang che continua la sua battaglia contro la Nazione del fuoco, ritrovandosi però ad affrontare non pochi ostacoli.

Il trailer di Avatar - La Leggenda di Aang, per la gioia dei fan, anticipa inoltre molte scene memorabili che ricreano quanto mostrato nella serie animata originale che è alla base del progetto Netflix.

Ecco il trailer:

La prima stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, mostra quello che accadeva quando , risvegliatosi dopo cento anni di ibernazione, Aang scopre che la Nazione del Fuoco ha scatenato una guerra devastante contro gli altri regni.

Insieme ai fratelli Katara e Sokka, intraprende così un viaggio per apprendere il controllo degli elementi, iniziando dall'acqua, mentre cerca di accettare il peso della sua responsabilità.

Nelle puntate si seguiva anche quanto accadeva al principe Zuko, esiliato e ossessionato dalla cattura dell'Avatar per riconquistare l'onore perduto agli occhi di suo padre.

Nel finale di stagione, Aang e i suoi alleati difendono il Polo Nord dall'attacco della Nazione del Fuoco guidata da Zhao: quando lo Spirito della Luna viene ucciso e l'equilibrio del mondo si spezza, la principessa Yue si sacrifica per riportarlo in vita, mentre Aang entra nello Stato Avatar fondendosi con lo Spirito dell'Oceano e respinge l'invasione; la battaglia si conclude con una vittoria, ma la guerra resta aperta e il viaggio dell'Avatar è solo all'inizio.

Cosa racconterà la stagione 2?

La sinossi ufficiale dei nuovi episodi anticipa che, dopo una vittoria che ha salvato la Tribù dell'Acqua del Nord dall'invasione della Nazione del Fuoco, l'Avatar Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley) intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo Re della Terra a prestare loro aiuto nella battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim).

Il loro viaggio verso l'inespugnabile città di Ba Sing Se, dimora del Re della Terra, è pericoloso ma anche proficuo: Aang incontra Toph (Miyako), una giovane e audace maestra del dominio della terra, e la convince ad aiutarlo ad aggiungere la terra al dominio di aria e acqua.