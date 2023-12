Avatar: The Last Airbender, lo showrunner sul film di Shyamalan: 'L'ho evitato di proposito'

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, lo showrunner di Avatar: The Last Airbender, il nuovo remake in live-action targato Netflix, ha confessato di non aver mai visto l'adattamento firmato da M. Night Shyamalan, L'ultimo dominatore dell'aria.

"Non ho mai guardato il film di Shyamalan", ha dichiarato nell'intervista Albert Kim. "C'è stato un periodo in cui ho pensato che avrei dovuto guardarlo, ma poi mi sono detto: 'Non voglio quelle immagini nella mia testa mentre lavoro alla nostra versione di questo progetto'. Quindi l'ho evitato di proposito".

Quindi ha aggiunto: "Ora, questo non vuol dire che non sia consapevole delle polemiche sul film". Kim fa riferimento alle polemiche sul casting del film, che vedeva attori bianchi in ruoli asiatici o indigeni, come Nicola Peltz nel ruolo del waterbender Katara e Jackson Rathbone in quello di suo fratello Sokka, ma anche alla qualità degli effetti visivi.

"Sapevamo cosa non era piaciuto ai fan in generale", ha proseguito Kim, "non è stato difficile evitare questo tipo di insidie. Per esempio, una versione autentica del casting è qualcosa che avremmo fatto comunque. E, a dire il vero, il film di Shymalan è stato realizzato in un periodo in cui la tecnologia non era ancora al passo con ciò che il pubblico meritava. Quindi sapevamo che i VFX sarebbero stati comunque molto migliori di qualsiasi cosa abbiano fatto in quel film".

Avatar: The Last Airbender debutterà su Netflix il 22 febbraio 2024.