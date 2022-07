Avatar: i set LEGO svelati al San Diego Comic Con 2022

Quattro nuovi set LEGO ispirati al mondo di Avatar ci aspettano per riportarci su Pandora in attesa dell'uscita del sequel Avatar: La via dell'acqua.

In attesa dell'arrivo al cinema di Avatar: La via dell'acqua, il mondo di Pandora torna ad ammaliare i fan nei quattro set LEGO ispirati al franchise Avatar di James Cameron svelati al San Diego Comic-Con 2022.

Tre dei quattro set di mattoncini ripropongono sequenze del primo Avatar. Ma nel quarto, 40554: Jake Sully & his Avatar in BrickHeadz, abbiao un primo assaggio di ciò che ci regalerà Avatar: La via dell'acqua. Tutti e quattro i set verranno commercializzati il 1 ottobre. 75572: Jake & Neytiri's First Banshee Flight è disponibile da ieri per il pre-ordine sul sito ufficiale LEGO.

I quattro set sono:

LEGO Avatar Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch

LEGO Avatar Jake & Neytiri's First Banshee Flight

LEGO Avatar Floating Mountains: Site 26 & RDA Samson

LEGO Avatar Jake Sully & his Avatar

I nuovi set consentiranno ai fan di ricreare i loro momenti preferiti del film, mentre ricreano momenti come la scena in cui Neytiri insegna a Jake come comunicare con una Banshee, connettersi con essa e poi librarsi senza sforzo su Pandora. E se ciò non bastasse, ricorda il momento in cui la squadra vede per la prima volta le leggendarie montagne dell'Alleluia e si accampa lontano dal colonnello Quaritch mentre esplora i dettagli inclusi in questi nuovi set.

Avatar: La via dell'acqua segna il ritorno di James Cameron su Pandora anni dopo gli eventi narrati nel primo film. Stephen Lang, Giovanni Ribisi e Matt Gerald tornano a ricoprire i loro ruoli, mentre a Sigourney Weaver è stato assegnato un nuovo sorprendente ruolo. Tra i nuovi arrivi nel cast, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Michelle Yeoh, Jemaine Clement e Vin Diesel.

L'uscita italiana di Avatar: La via dell'acqua è fissata per il 14 dicembre 2022.