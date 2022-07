Avatar: La via dell'acqua, Sigourney Weaver svela il suo sorprendente ruolo nel film

Avatar: La via dell'acqua non è ancora arrivato al cinema, e ci sta già riservando delle sorprese... Come il ruolo di Sigourney Weaver nel film!

A quanto pare in Avatar: La via dell'acqua vedremo Sigourney Weaver in vesti inedite, dato il ruolo che l'attrice ha affermato di interpretare nel sequel del film che più ha incassato al botteghino nella storia del cinema.

Come riporta anche Collider, infatti, ai microfoni di Empire - che ha dedicato anche le sue nuove copertine al film diretto da James Cameron - Weaver ha rivelato di prestare il volto alla figlia adolescente di Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña), Kiri.

"Penso che possiamo ricordare tutti come ci si senta ad essere un adolescente" ha incalzato l'attrice "Io all'epoca ero già alta quasi 1 metro e 80. E sono sicura che Kiri possa sentirsi spesso a disagio, diciamo quasi tutto il tempo".

"È alla ricerca della sua identità. Sono contenta che Jim mi abbia proposto una sfida del genere" continua poi Weaver, che in una still dal film vediamo poi non solo nei panni della giovane Na'avi, ma anche con il volto della Dr. Grace Agustine, il personaggio da lei interpretato nel primo film... Che connessione ci sarà tra le due donne? E che fine avrà fatto la Dottoressa?

Lo scopriremo, probabilmente, solo con l'arrivo nelle sale di Avatar: La via dell'acqua programmato per dicembre 2022.