Avatar: i nuovi concept art svelano le location principali dei sequel di James Cameron

Grazie ai contenuti speciali di Avatar: La via dell'acqua, è possibile dare uno sguardo in anteprima ai successivi sequel della saga fantascientifica di James Cameron, con l'aiuto di alcuni suggestivi concept art.

Sembra chiaro che su Pandora scopriremo nuovi territori dall'aspetto desertico, artico e vulcanico. Mentre è stato già confermato che in Avatar 3 sarà presente un clan di Na'vi che abita nei pressi di un vulcano, chiamato Popolo della Cenere, non è chiaro invece in quale capitolo il pubblico vedrà la famiglia Sully visitare le regioni desertiche o artiche di Pandora.

Il finale di Avatar: La via dell'acqua vedeva Jake Sully (Sam Worthington) smettere di scappare dagli invasori umani e decidere di cominciare a combattere per proteggere la sua nuova casa con il clan Metkayina. La conferma che Avatar 3 presenterà due nuove culture e ambienti Na'vi, tra cui il Popolo delle Ceneri, suggerisce che alla fine qualcosa costringerà Jake e la sua famiglia a trasferirsi nuovamente.

Avatar 3 e il primo atto di Avatar 4 sono già stati girati

Non solo, in Avatar 3 vedremo il ritorno di un vecchio villain del film originale del 2009.