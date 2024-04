Avatar 3: James Cameron svela il design di una nuova creatura chiamata Medusa

James Cameron ha presentato, in occasione della presentazione di una mostra dedicata alle sue creazioni, il design di una creatura che apparirà in Avatar 3.

Il film debutterà nelle sale americane il 19 dicembre 2025 e il regista ha condiviso qualche anticipazione degli eventi che saranno mostrati sul grande schermo.

La nuova creatura

James Cameron ha infatti svelato il design di Medusa, una nuova specie creata per Avatar 3, dall'aspetto simile a quello di una gigantesca medusa.

La creatura era tra i disegni ideati per Project 880, la bozza su cui si è basato Avatar, realizzati nel lontano 1995.

Medusa è un'enorme creatura volante che nel primo film avrebbe dovuto afferrare Jake Sully, che nello script iniziale si chiamava Josh, mentre era nelle montagne su cui si trovava il suo team su Pandora. Il protagonista avrebbe ucciso Medusa, cadendo in un albero, dove avrebbe interagito con le creature poi apparse in Avatar.

La sequenza, come ha raccontato Cameron, non è stata inserita nel film, ma Medusa ritornerà in scena nel terzo capitolo della saga e, probabilmente, anche nel quarto.

Cameron parla di Medusa al minuto 7:41 del video condiviso online.

Avatar 2: James Cameron, un ritorno nel segno del rischio

Le riprese del terzo capitolo di Avatar sono terminate nel 2020 in Nuova Zelanda durante la pandemia di COVID-19, dopo essere stato girato in contemporanea con Avatar: La via dell'acqua.

Il regista, parlando degli eventi che saranno al centro della trama, aveva spiegato che nel prossimo lungometraggio si userà il fuoco come un simbolo e che ci sarà una cultura legata a quel concetto.