Avatar, James Cameron: 'Ho delle idee per i capitoli 6 e 7'

Con il terzo capitolo del franchise di Avatar in uscita a dicembre 2025, il pluripremiato regista della saga, James Cameron, ha rivelato di stare già pensando ad Avatar 6 e Avatar 7.

In occasione della 51esima edizione dei Saturn Awards, Cameron è stato intervistato da People Magazine e ha detto: "Abbiamo scritto fino al quinto film e ho idee per il sesto e il settimo film", aggiungendo che a quel punto della produzione però potrebbe dover "passare il testimone" a qualcun altro perché "la mortalità si fa sentire".

Il regista 69enne ha inoltre dichiarato che vuole che Avatar diventi un franchise di impatto come Star Wars e Star Trek, osservando: "Siamo ancora un universo giovane. Siamo solo a due film e siamo a metà del terzo". Cameron ha riconosciuto che raggiungere questo tipo di "impatto culturale" non è un'impresa facile, ed è proprio per questo che "dovrà metterci tutto il suo cuore e la sua energia".

Il successo della saga

Riflettendo sul successo dei primi due film, il regista di Titanic ha sottolineato che si tratta di una testimonianza del fatto che "Le persone sono intrinsecamente empatiche. Tendono e vogliono per natura un legame con gli altri e con la bellezza". "I film di fantascienza sono tutti distopici. Il nostro è in realtà un messaggio in qualche modo distopico, ma parla di bellezza, di connessione, di valori positivi, e sembra funzionare", ha concluso il regista.

Avatar 3 uscirà a dicembre 2025, il quarto capitolo dovrebbe uscire il 21 dicembre 2029, mentre il quinto e ultimo capitolo approderà nei cinema a Natale 2031.