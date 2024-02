Avatar: La Leggenda di Aang, i protagonisti fanno gruppo nel nuovo trailer del live-action Netflix

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo trailer di Avatar: La Leggenda di Aang, versione live-action dell'omonima serie d'animazione di Nickelodeon per cui c'è molta attesa e che debutterà sulla piattaforma il 22 febbraio prossimo.

Nelle immagini del nuovo filmato, diffuso su X e che trovate in calce, vediamo i diversi personaggi protagonisti fare squadra per proteggere Aang, il nuovo Avatar che sarà in grado di riunire tutte le fazioni che popolano questo universo. Tuttavia, il giovanissimo Aang sembra cavarsela bene anche da solo, una volta scoperti i suoi nuovi e sensazionali poteri.

Avatar, una missione da compiere

Avatar: The Last Airbender segue il protagonista Aang (Gordon Cormier) mentre impara a padroneggiare i quattro elementi dell'acqua, della terra, del fuoco e dell'aria per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Con Albert Kim in veste di showrunner, produttore esecutivo e scrittore insieme a Dan Lin, Lindsey Liberatore e Roseanne Liang, il cast principale della nuova serie comprende attori del calibro di Gordon Cormier nel ruolo di Aang, Kiawentiio nel ruolo di Katara, Ian Ousley nel ruolo di Sokka, Dallas Liu nel ruolo del Principe Zuko, Daniel Dae Kim nel ruolo del Signore del Fuoco Ozai e molti altri.

Rimosso il sessismo di Sokka?

"Viene dato un peso maggiore al realismo in tutti i sensi", ha dichiarato Ousley in un'intervista con Entertainment Weekly a proposito del remake, con la co-star Kiawentiio che ha aggiunto: "Sento che abbiamo anche eliminato quanto [Sokka] fosse sessista. Mi sembra che nella serie originale ci siano stati molti momenti che oggi non sarebbero considerati corretti".

Ousley ha continuato: "Sì, assolutamente. Ci sono cose che sono state cambiate solo perché nel live-action sarebbero suonate diversamente".

Avatar: The Last Airbender svela la connessione con la serie originale

EW ha fatto notare anche che esistono alcuni dibattiti su Reddit sulle osservazioni sessiste di Sokka, con il personaggio che dice cose come: "Le ragazze sono più brave dei ragazzi ad aggiustare i pantaloni, e i ragazzi sono più bravi a cacciare e a combattere".