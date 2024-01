Avatar: La leggenda di Aang, la serie Netflix ha cancellato il sessismo di Sokka?

Stando a quanto riferito dai diretti interessati, il linguaggio di uno dei personaggi di Avatar: La leggenda di Aang sarebbe stato modificato nel nuovo remake in live-action di Netflix perché ritenuto da molti come sessista.

Ad anticipare tale cambiamento è stata Kiawentiio, una delle protagoniste dello show, che ha anticipato che nell'adattare la serie animata in live-action, gli sceneggiatori hanno scelto di eliminare gli elementi "sessisti" del personaggio interpretato da Ian Ousley.

"Viene dato un peso maggiore al realismo in tutti i sensi", ha dichiarato Ousley in un'intervista con Entertainment Weekly a proposito del remake, con la co-star Kiawentiio che ha aggiunto: "Sento che abbiamo anche eliminato quanto [Sokka] fosse sessista. Mi sembra che nella serie originale ci siano stati molti momenti che oggi non sarebbero considerati corretti".

Ousley ha continuato: "Sì, assolutamente. Ci sono cose che sono state cambiate solo perché nel live-action sarebbero suonate diversamente".

EW ha fatto notare anche che esistono alcuni dibattiti su Reddit sulle osservazioni sessiste di Sokka, con il personaggio che dice cose come: "Le ragazze sono più brave dei ragazzi ad aggiustare i pantaloni, e i ragazzi sono più bravi a cacciare e a combattere".

Di cosa parla Avatar: La leggenda di Aang?

Avatar: The Last Airbender segue il protagonista Aang (Gordon Cormier) mentre impara a padroneggiare i quattro elementi dell'acqua, della terra, del fuoco e dell'aria per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Avatar: The Last Airbender svela la connessione con la serie originale

Oltre a Gordon Cormier nei panni di Aang, Ian Ousley e Kiawentiio interpretano il duo di fratelli Sokka e Katara; Dallas Liu è il Principe Zuko; Daniel Dae Kim è il Signore del Fuoco Ozai; Paul Sun-Hyung Lee è il Generale Iroh; Casey Camp-Horinek è Gran Gran, la nonna di Sokka e Katara; Arden Cho interpreta June, una cacciatrice di taglie; Danny Pudi il Meccanico; Maria Zhang è Suki, una guerriera Kyoshi; Sebastien Amoruso è Jet, un ribelle del Regno della Terra.

La serie debutterà su Netflix il 22 febbraio prossimo.