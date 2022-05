Avatar: La Via dell'Acqua, il trailer è stato visto oltre 148 milioni di volte in un giorno

Tutti pazzi per Avatar: La Via dell'Acqua, il teaser ha già ottenuto oltre 148 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla pubblicazione online.

I fan di Avatar non stanno più nella pelle al pensiero dell'arrivo al cinema del primo sequel. Lo dimostra l'attenzione riservata al primo teaser trailer di Avatar: La Via dell'Acqua, che ha ottenuto oltre 148,6 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di pubblicazione secondo Disney e 20th Century. Di queste, 23 milioni provengono dalla sola Cina.

Avatar 2: uno dei primi concept art del film presentati da James Cameron

Il teaser di Avatar: La via dell'acqua è approdato in rete dopo essere stato proiettato nelle sale abbinato a Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Le visualizzazioni del teaser del sequel di Avatar su YouTube e sui social media non includono i milioni di persone che stanno guardando il teaser nei cinema prima di Doctor Strange 2, che ha aperto incassando 187 milioni di dollari a livello nazionale e quasi 450 milioni all'estero.

In termini di comparazione, il teaser di Fast & Furious 9 - The Fast Saga ha ottenuto 202,7 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, Black Widow ha raggiunto i 116,8 milioni, Gli Incredibili 2 113,1 milioni e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker 112,4 milioni.

Avatar 2, Sam Worthington sul film: "Meraviglioso ed entusiasmante"

Avatar: La via dell'acqua, in uscita in Italia il 14 dicembre 2022, è incentrato sul ritorno di Jake Sully, interpretato da Sam Worthington, insieme a Na'vi Neytiri, interpretata da Zoe Saldaña, che crescono insieme la loro famiglia su Pandora. Con loro rivedremo Sigourney Weaver nel ruolo della Dottoressa Grace Augustine e Stephen Lang in quello del Colonnello Miles Quaritch. Nel cast anche le star Vin Diesel e Kate Winslet.