Avatar 2, Sam Worthington sul film: "Meraviglioso ed entusiasmante"

Nel corso di un'intervista con Variety, Sam Worthington ha parlato di Avatar: The Way of Water e ha definito "meraviglioso ed entusiasmante" il nuovo film di James Cameron.

Impegnato con il tour promozionale di Under the Banner of Heaven, Sam Worthington si è soffermato a parlare anche di Avatar: The Way of Water e ha dichiarato: "All'epoca di Avatar, avevo 30 anni. Ora sono vicino ai 50. Lì ero su una sedia a rotelle. Beh, quando gireremo i prossimi, potrei davvero stare su una sedia a rotelle!".

Sam Worthington ha aggiunto: "Fare parte di una famiglia del genere è straordinario. Jim è una persona davvero leale e lavora sempre con gli stessi professionisti - sebbene io sia solo un piccolissimo ingranaggio. Il team creativo che c'è dietro è pazzesco. Questo film sarà meraviglioso ed entusiasmante!".

Infine, l'attore ha chiosato: "Beh, è un film di James Cameron, no? Ci si aspetta sempre il massimo!". Il cast di Avatar: The Way of Water comprende i nomi di Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, CCH Pounder, Stephen Lang, Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Edie Falco, Cliff Curtis e Jemaine Clement.

Ambientato più di una decade dopo Avatar, Avatar: The Way of Water sarà distribuito nelle sale globali il 16 dicembre 2022. I restanti tre segmenti del franchise saranno distribuiti nel 2024, 2026 e 2028.