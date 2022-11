Avatar: La via dell'acqua, svelato il rating dovuto alla presenza dii violenza e parziale nudità

Il sequel di Avatar, Avatar: La via dell'acqua, ottiene il visto censura PG-13 per la presenza di violenza forte, nudità parziale e linguaggio forte.

Avatar: La via dell'acqua ha ottenuto la sua valutazione ufficiale della censura, che motiva il rating assegnato con la presenza nel film di scene di violenza, nudità parziale e linguaggio forte.

Come riportato da Exhibitor Relations Co., Avatar: La via dell'acqua ha ottenuto il rating PG-13 per "sequenze ad alto tasso di violenza e azione intensa, nudità parziale e linguaggio forte"." Il primo Avatar, uscito nel 2009, ricevette lo stesso rating PG-13 per "intense sequenze epiche di battaglie e guerre, sensualità, linguaggio forte e scene in cui i personaggi fumano".

Molti di questi elementi sono stati mostrati nel più recente trailer di Avatar: La via dell'acqua, che anticipa l'ennesimo massiccio scontro tra i Na'vi e le forze umane che lavorano per la Resource Development Administration (RDA), impegnata nella battaglia per le risorse di Pandora.

Avatar: La via dell'acqua dovrebbe diventare il quarto o quinto incasso di sempre per non fare flop

James Cameron torna alla regia di Avatar: La via dell'acqua, primo di una serie di sequel dell'hit Avatar. Nel cast ritroviamo Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald e Sigourney Weaver. Altri membri del cast includono Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement e Oona Chaplin, insieme a una serie di giovani attori.

Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua racconta la storia della famiglia Sully - Jake, Neytiri e i loro figli - i guai che li perseguitano, gli sforzi per proteggersi l'un l'altro, le battaglie che combattono per sopravvivere e le tragedie che sopportano.

L'uscita italiana di Avatar: La via dell'acqua è fissata peer il 14 dicembre.