Avatar: La via dell'acqua dovrebbe diventare il quarto o quinto incasso di sempre per non fare flop

Secondo James Cameron, Avatar: La via dell'acqua è stato un investimento decisamente rischioso; il film dovrà incassare almeno 2 miliardi di dollari anche solo per recuperare i soldi investiti nella produzione

Per Avatar: La via dell'acqua il regista James Cameron non ha badato a spese. L'ammontare esatto del budget del primo sequel non è al momento stato rivelato, ma stando alla dichiarazioni di Cameron stesso parliamo in termini di miliardi di dollari.

Alcune recenti dichiarazioni di Cameron parlerebbero infatti di "peggior business case della storia del cinema", dato che per andare almeno in pari con l'investimento iniziale il film dovrebbe collocarsi al quarto o quinto posto nella classifica degli incassi più alti mai registrati. Questo significa che Avatar 2 dovrebbe prendere il posto di Star Wars: Il risveglio della forza con 2.07 miliardi di incasso, oppure di Avengers: Infinity War con 2.05 miliardi.

La classifica

Due miliardi di dollari sono quindi il minimo indispensabile per recuperare l'investimento e iniziare a guadagnare su Avatar - La via dell'acqua. In sostanza James Cameron deve battere se stesso, dato che nella classifica dei maggiori incassi della storia il medesimo regista occupa il terzo posto con i 2.1 miliardi di Titanic e la vetta con i 2.9 miliardi del primo Avatar.

Ma non si tratta soltanto di profitti, perché dal risultato del primo sequel dipende anche il futuro della saga. Avatar 2 è in uscita il 14 dicembre 2022, mentre per il 2024 è prevista l'uscita di Avatar 3. Qui andranno rifatti i conti, perché Cameron ha in serbo altri due film, il quarto e quinto, che però aspettano il via libera in base al risultato dei precedenti titoli.