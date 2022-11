Avatar: La via dell'acqua, scontri tra tribù e scene subacquee mozzafiato nel final trailer

Il final trailer di Avatar: La via dell'acqua appena diffuso suscita meraviglia rivelando alcuni scorci degli incredibili universi appositamente creati da James Cameron per la sua saga fantasy/fantascientifica. Il trailer offre uno sguardo ravvicinato alla tribù dei Metkayina, guidata da Tonowari (Cliff Curtis9, a cui Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e la loro famiglia si rivolgono in cerca di aiuto quando si trovano in pericolo.

Nonostante una rivalità iniziale tra i due clan, lee interazioni tra i personaggi anticipano perfino alcuni momenti di romanticismo. I clan di Pandora dovranno necessariamente unire le forze dal momento che gli umani non fermeranno i loro tentativi di saccheggiare il pianeta e non lasceranno che i nativi li fermino, utilizzando un nuovo impressionante hardware.

Avatar: La via dell'acqua, James Cameron: "Se fa flop, sono pronto a cancellare Avatar 4 e 5"

James Cameron torna alla regia di Avatar: La via dell'acqua, primo di una serie di sequel dell'hit Avatar. Nel cast ritroviamo Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald e Sigourney Weaver. Altri membri del cast includono Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement e Oona Chaplin, insieme a una serie di giovani attori.

Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua racconta la storia della famiglia Sully - Jake, Neytiri e i loro figli - i guai che li perseguitano, gli sforzi per proteggersi l'un l'altro, le battaglie che combattono per sopravvivere e le tragedie che sopportano. L'uscita italiana del film è fissata peer il 14 dicembre.