Avatar: La via dell'acqua guida il box office USA per la quinta settimana, 1,89 miliardi globali

Continua la marcia trionfale di Avatar: La via dell'acqua, primo al box office USA per la quinta settimana, da non perdere d'occhio l'exploit dell'horror M3gan e il nuovo film con Tom Hanks.

Avatar: La via dell'acqua resta saldamente alla testa del box office USA peer la quinta settimana consecutiva con altri 31 milioni di incasso che lo portano a 563 milioni totali. Con i suoi 1.89 miliardi globali, il film è molto vicino a diventare la sesta uscita globale più lucrosa della storia della storia se supererà gli 1,91 miliardi di Spider-Man: No Way Home. A livello internazionale, la pellicola di James Cameron veleggia sugli 1,3 miliardi.

Al di là dell'exploit di Avatar 2, anche l'horror M3GAN continua ad andare forte conservando il secondo posto con 17,9 milioni. L'horror prodotto da Universal e Blumhouse ha subito un calo di circa il 40% rispetto al suo weekend di apertura, che è una statistica davvero eccezionale, soprattutto per un horror, e celebra i 56,4 milioni totali. All'estero, M3GAN ha incassato altri 15,4 milioni di dollari arrivando a un totale di 90 milioni di dollari. Come rivela la recensione di M3GAN, il titolo fa riferimento a una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori... almeno in apparenza.

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio stabile al terzo posto. Il cartoon doppiato da Antonio Banderas incassa altri 13,4 milioni superando i 106 milioni in quattro settimane. Ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.

Al quarto posto resiste Non così vicino, nuovo film interpretato da Tom Hanks uscito in sordina negli USA dove ha incassato altri 12,5 milioni arrivando a un totale di 18,7 milioni. Il film, adattamento diretto da Marc Forster del romanzo di Fredrik Backman L'uomo che metteva in ordine il mondo, vede Hanks nei panni di un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo.

Debutta in quinta posizione The Plane, action thriller ad alta quota con Gerard Butler che apre con un incasso di 10 milioni da 3.023 sale, e una media per sala di 3.309 dollari.