Avatar: La via dell'Acqua e Oppenheimer dominano i premi Saturn Award 2024

L'edizione 2024 dei premi Saturn Award ha visto dominare tra i film Avatar: La via dell'Acqua e Oppenheimer, mentre Star Trek: Picard ha conquistato 4 riconoscimenti tra le serie tv.

I vincitori dei Saturn Award 2024 sono stati annunciati nella giornata di domenica durante una cerimonia condotta da Joel McHale e tra i premiati ci sono Avatar: La via dell'acqua, Oppenheimer e la serie Star Trek: Picard.

I riconoscimenti, arrivati alla loro 51esima edizione, premiano i migliori progetti di genere proposti sul piccolo e grande schermo.

I premi assegnati

Avatar: La via dell'acqua, che aveva ben 12 nomination, ha conquistato i Saturn Award nelle categorie Miglior Film, Miglior Regia assegnata a James Cameron, Miglior Sceneggiatura e Migliori Effetti Speciali.

Oppenheimer, invece, ha ottenuto i premi come Miglior Thriller, Miglior Montaggio, e nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista, conquistata da Emily Blunt.

Tra le fila dei progetti televisivi, invece, Star Trek: Picard ha dominato con quattro vittorie: Migliore Serie Sci-Fi, Miglior Attore grazie alla performance di Patrick Stewart, oltre ai riconoscimenti assegnati a Jeri Ryan e Jonathan Frakes.

Tutti i vincitori

Film

Miglior Film Sci-Fi

Avatar: La via dell'acqua

Miglior Film Fantasy

Indiana Jones e il Quadrante del destino

Miglior Film Horror

Talk to Me

Miglior Film di Supereroi

Guardiani della Galassia Vol. 3

Miglior Film Action/Avventura

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Miglior Film Thriller

Oppenheimer

Miglior Film Animato

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior Film Indipendente

Pearl

Miglior Film Internazionale

Sisu

Miglior Regia

James Cameron (Avatar: La via dell'acqua)

Miglior Sceneggiatura

Avatar: La via dell'acqua (James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver)

Miglior Attore

Harrison Ford (Indiana Jones e il Quadrante del destino)

Miglior Attrice

Margot Robbie (Barbie)

Miglior Attore Non Protagonista

Nicolas Cage (Renfield)

Miglior Attrice Non Protagonista

Emily Blunt (Oppenheimer)

Miglior Attore Giovane

Xolo Maridueña (Blue Beetle)

Miglior Musica

Indiana Jones e il Quadrante del Destino(John Williams)

Miglior Make Up

The Covenant (Donald Mowat)

Migliori Effetti Speciali

Avatar: La via dell'acqua (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett)

Migliori Costumi

Barbie (Jacqueline Durran)

Migliori Scenografie

Barbie (Sarah Greenwood)

Miglior Montaggio

Oppenheimer (Jennifer Lame)

Televisione

Miglior Serie Sci-fi

Star Trek: Picard

Migliore Serie di Supereroi

Superman & Loisù

Miglior Serie Action/Avventura/Thriller

Outlander

Miglior Presentazione Televisiva

Marvel's Werewolf by Night

Miglior Serie Animata o speciale

Star Wars: The Bad Batch

Miglior nuova serie di genere

Star Wars: Andor

Miglior Serie Horror

The Last of Us

Miglior Serie Fantasy

Mercoledì

Migliore Attore

Patrick Stewart (Star Trek: Picard)

Migliore Attrice

Caitriona Balfe (Outlander)

Miglior Attore non protagonista

Jonathan Frakes (Star Trek: Picard)

Miglior Attrice non protagonista

Jeri Ryan (Star Trek: Picard)

Miglior Guest star

Paul Wesley (Strange Trek: Strange New Worlds)

Miglior Interpretazione di un attore giovane