Avatar 2: il nuovo personaggio di Sigourney Weaver svelato nelle foto dal set?

Nuove foto dal set di Avatar 2 diffuse via social fornirebbe importanti indizi sul nuovo personaggio interpretato dalla star Sigourney Weaver. Nelle foto la Weaver indossa i sensori della performance capture, lasciando intendere che nei sequel in preparazione potrebbe interpretare una Na'vi.

Nonostante i continui ritardi e slittamenti, la lavorazione di Avatar 2 è in corso in Nuova Zelanda. Il regista James Cameron e il suo team stanno realizzando riprese complicate utilizzando una nuova tecnologia inventata appositamente per l'universo di Avatar. Tra gli attori di ritorno sul set troviamo Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Joel David Moore (Norm), Stephen Lang (Quaritch) e [PEOPLE=/personaggi/sigourney-weaver_3335/]Sigourney Weaver/PEOPLE, il cui personaggio, come quello di Stephen Lang, è morto alla fine del primo Avatar.

In precedenza sono circolate foto di Sigourney Weaver e Joel David Moore con indosso gli abiti del primo film, lasciando pensare alla presenza di flashback in almeno una scena, ma adesso le nuove foto dal set fornirebbero nuovi dettagli. Le immagini pubblicate dal produttore Jon Landau su Instagram vedono la Weaver sott'acqua con i sensori della motion capture sul viso.

Ad accompagnare il post la frase: "Sigourney non si è mai tirata indietro di fronte a una scena action. Qui la vediamo in azione per uno dei sequel di Avatar".

Alla fine del primo film, Jake tenta di trasferire la coscienza della Dottoressa Grace al suo Avatar, ma non riuscendoci la lascia morire. Evidentemente James Cameron ha trovato in modo di riportarla in vita oppure, come suggerisce ScreenRant, ha affidato alla Weaver un nuovo personaggio che, con molta probabilità, potrebbe essere un Na'vi.