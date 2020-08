Avatar 2, Kate Winslet: "Rispetto a Titanic, James Cameron è migliorato"

Kate Winslet torna a lavorare con James Cameron dopo 28 anni dalla lavorazione di Titanic per Avatar 2, raccontando com'è cambiato il regista sul set.

La coppia artistica formata da Kate Winslet e James Cameron si riunisce dopo 28 anni da Titanic sul set di Avatar 2, ma questa volta l'attrice afferma che lavorare con il regista è molto diverso rispetto alla prima volta sul set condiviso anche con l'amico Leonardo DiCaprio.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic di James Cameron

Nonostante l'enorme successo di Titanic, Kate Winslet ha sempre dichiarato quanto fossero difficili le riprese all'epoca, soprattutto a causa delle continue richieste di James Cameron. Per Avatar 2, però, il modo di lavorare di Cameron sarebbe cambiato. Questo è quanto ha affermato la Winslet in un'intervista a The Hollywood Reporter svelando che, tutti questi anni, il regista sarebbe migliorato:

"È stato fantastico lavorare di nuovo con Jim...Il tempo lo ha cambiato. Jim è diventato padre altre volte. È una persona più calma. Si percepisce che stavolta si sta divertendo di più"

Un cambiamento sorprendente se si pensa alle rivelazioni passate di Kate Winslet che, sul set di Titanic, ha avuto qualche difficoltà per via degli atteggiamenti di James Cameron. Certo, probabilmente, il successo multimilionario ottenuto con Titanic, inaspettato e ben accolto, ha permesso a James Cameron di rilassarsi negli anni e di lavorare ad Avatar, progetto che aveva in mente da moltissimo tempo.

Le riprese di Avatar 2 sono attualmente in corso. l'uscita del film è rimandata al dicembre 2022. Seguiranno poi i sequel Avatar 3, 4 e 5, previsti per il 2024, 2026 e 2028.