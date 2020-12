Assassin’s Creed: Marion Cotillard contestò alcuni aspetti della sceneggiatura

Assassin's Creed: il regista Justin Kurzel spiega una scena a Marion Cotillard

Marion Cotillard, protagonista femminile di Assassin's Creed, non apprezzò certe modifiche alla sceneggiatura prima delle riprese. Lei aveva infatti firmato per una specifica versione del film, sulla base anche della sua precedente collaborazione con il regista Justin Kurzel e l'attore Michael Fassbender, e quando ricevette una nuova stesura lei fece presente al cineasta quanto questa avesse poco da spartire con il progetto che le era stato presentato. Kurzel concordò, e così i due lavorarono insieme per far sì che le revisioni fossero in linea con la visione originale dei diretti interessati.

Macbeth: Michael Fassbender e Marion Cotillard in una scena del film

Marion Cotillard aveva già recitato al fianco di Michael Fassbender in Macbeth, ed è stato l'attore irlandese a proporre che lei e il regista Justin Kurzel fossero reclutati anche per Assassin's Creed, che nelle intenzioni del cineasta, della Ubisoft e della 20th Century Fox doveva lanciare una trilogia basata sul popolare franchise videoludico (con lo scopo, dichiarato dalla Ubisoft, di non portare sullo schermo le storie già note dei giochi ma di raccontarne altre ambientate nel medesimo universo). Gli incassi modesti e l'acquisizione della Fox da parte della Disney hanno stroncato ogni progetto futuro, fino all'entrata in scena di Netflix che, come annunciato un paio di mesi fa, ha in cantiere tre progetti: una serie live-action, una serie animata e una serie anime. Non ci sono ancora dettagli su quando vedremo queste tre trasposizioni sulla piattaforma streaming.

Assassin's Creed: Michael Fassbender e Jeremy Irons in una scena

Michael Fassbender ha recentemente completato le riprese di Next Goal Wins, nuovo film del cineasta neozelandese Taika Waititi, mentre Marion Cotillard apparirà prossimamente nel musical Annette, nuovo progetto del regista francese Leos Carax. Justin Kurzel è invece al lavoro su un progetto seriale per Apple TV+, basato sul romanzo Shantaram che inizialmente doveva diventare un film con protagonista Johnny Depp, più volte rinviato per divergenze creative e ritardi dovuti a cause di forza maggiore.