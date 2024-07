Watch Dogs: al via le riprese del film tratto dal videogioco Ubisoft, prima foto dal set

Il film di Watch Dogs è in lavorazione da molti anni e finalmente Ubisoft ha recentemente condiviso un aggiornamento sulla produzione, confermando che il tanto atteso adattamento ha ufficialmente iniziato le riprese.

La conferma è arrivata tramite l'account X di Ubisoft, che ha pubblicato un'immagine di un ciak sul set, con la didascalia "Lights_Camera_Action.exe". Il film ha come protagonista Tom Blyth, che di recente ha interpretato Coriolanus Snow in Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

Ad affiancarlo sullo schermo ci sarà Sophie Wilde, la cui ultima performance nell'horror di A24, Talk to Me, è stata largamente apprezzata dalla critica e dal pubblico. La regia è affidata a Mathieu Turi, con la sceneggiatura firmata da Victoria Bata.

Ubisoft per la terza volta al cinema

Watch Dogs è stato pubblicato nel 2014 ed è incentrato su un hacker di nome Aiden Pearce, che parte alla ricerca di vendetta dopo l'uccisione di sua nipote. Il gioco è stato pubblicato per Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e Wii U. Il suo successo ha generato due sequel, Watch Dogs 2 e Watch Dogs: Legion. L'originale ha venduto oltre 9 milioni di copie e all'epoca è stato il secondo gioco più preordinato di sempre.

Assassin's Creed, Michael Fassbender: "Ci siamo presi troppo sul serio"

Gli adattamenti di videogiochi sono in costante aumento a Hollywood con la stessa Ubisoft che ha in cantiere diversi progetti per il cinema e la televisione. Lo studio ha già realizzato due film prima di Watch Dogs. Il primo è stato l'adattamento della sua serie di maggior successo, ovvero Assassin's Creed, diretto da Justin Kurzel. Nonostante vantasse un cast impressionante che comprendeva Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons e Brendan Gleeson, il film è stato un flop al botteghino ed è stato accolto da recensioni tutt'altro che positive.

Nel 2021 arrivò invece A cena con il lupo - Werewolves Within, basato sull'omonimo gioco. Diretta da Josh Ruben, la commedia horror ha ottenuto risultati di gran lunga migliori rispetto ad Assassin's Creed, con un impressionante 86% di consenso della critica su Rotten Tomatoes.