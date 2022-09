Assassin's Creed: Beyond the Creed, diffuso online il documentario per il 15esimo anniversario del gioco

Ubisoft ha condiviso online il documentario Assassin's Creed: Beyond the Creed, che celebra il quindicesimo anniversario del videogioco.

Assassin's Creed: Beyond the Creed è il documentario realizzato da Ubisoft per celebrare il quindicesimo anniversario del popolare videogioco.

Su YouTube è possibile vedere gratuitamente il contenuto, sottotitolato in varie lingue.

Il documentario Beyond The Creed ripercorre così quindici anni di vita della saga di Assassin's Creed, facendoci rivivere tutti i capitoli con interviste, aneddoti e retroscena,

Nel progetto sono stati coinvolte numerose persone responsabili dello sviluppo del franchise che si espanderà con Code RED, ambientato nel Giappone feudale, e Mirage, il nuovo capitolo delle avventure che sarà messo in vendita prossimamente in varie versioni. Il videogioco di Ubisoft verrà proposto anche in una deluxe edition che contiene un artbook digitale e la colonna sonora, e un'edizione da collezione in cui ci sono anche delle repliche degli oggetti usati nel gioco come una spilla e una mappa di Baghdad.

Prossimamente, inoltre, verrà prodotto un mobile game con la collaborazione di Netflix.

