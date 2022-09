Assassin's Creed: in arrivo un nuovo gioco mobile grazie alla collaborazione tra Netflix e Ubisoft

Assassin's Creed ritornerà con un nuovo videogioco mobile nato dalla collaborazione tra Ubisoft e Netflix che darà vita a tre nuovi titoli esclusivi. I progetti saranno disponibili poi in esclusiva per gli utenti della piattaforma di streaming nel 2023.

L'annuncio, compiuto durante l'evento digitale Ubisoft Forward, ha anticipato i franchise e i periodi di uscita dei giochi.

Questi giochi saranno disponibili esclusivamente su mobile per gli abbonati Netflix di tutto il mondo. Non includeranno alcun tipo di pubblicità o acquisti in-app, esattamente come tutti i giochi del servizio videoludico di Netflix.

Assassin's Creed tornerà qauindi sugli schermi di Netflix con una nuova serie live-action e ora i fan potranno immergersi in quell'universo anche con un nuovo mobile game sviluppato in esclusiva.

Assassin's Creed: Netflix lavora a più serie tv tratte dal videogioco

Il gioco dedicato a Valiant Hearts sarà un seguito dell'avventura Valiant Hearts: The Great War. Sarà sviluppato dallo stesso team del gioco originale e proporrà lo stesso tipo di gameplay, ovvero quello di un'avventura grafica moderna a scorrimento orizzontale. Il gioco proporrà ovviamente una nuova storia. Sarà disponibile a gennaio 2023.

Dopo il successo di The Mighty Quest< for Epic Loot, gioco mobile, Ubisoft e Netflix collaborano per la creazione di un nuovo gioco della serie, in arrivo in un periodo non meglio specificato del 2023. Il gioco sarà ispirato ai rogue-like e includerà combattimenti hack-and-slash in un formato altamente rigiocabile.

Mike Verdu, vice presidente della sezione Giochi di Netflix, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel lavoare con Ubisoft, la cui esperienza nel creare mondi memorabili per i fan non ha paragoni. Questa partnership offrirà ai nostri membri l'accesso esclusivo ad alcuni dei più eccitanti franchise ludici mentre continuiamo a costruire un catalogo di grandiosi giochi mobile per i nostri membri intorno al mondo".

Jean-Michel Detoc di Ubisoft ha invece aggiunto: "Mentre continuiamo a creare grandiose esperienze su tutte le piattaforme, siamo felici di collaborare con un partner innovativo e creativo come Netflix. Credo che questa partnership sarà una grandiosa opportunità per i membri di Netflix di esplorare ulteriormente i nostri mondi e universi su piattaforme mobile".