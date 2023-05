Arrow, David Ramsey sul mancato spin-off: 'Diggle aveva ancora da dire, con o senza l'anello da Lanterna'

L'attore dell'Arrowverse David Ramsey commenta la cancellazione ufficiale dello spin-off con Diggle precedentemente in sviluppo per The CW.

Da Arrow a The Flash, passando per le altre serie dell'Arrowverse, il personaggio interpretato da David Ramsey, John Diggle, è stata una costante per gli spettatori. Tuttavia, non avrà il suo spin-off, precedentemente annunciato da The CW, e ora ufficialmente cancellato.

Con tutte le rivoluzioni in corso in casa The CW, e dopo la cancellazione di quasi tutte le serie tv in corso, è toccato anche a David Ramsey dire addio allo spin-off in via di sviluppo con protagonista John Diggle, Justice U.

"The CW ha deciso di non ordinare nessuno dei suoi show attualmente sviluppo. E Justice U era tra questi" ha commentato l'attore, parlando della serie in cui Diggle/Spartan avrebbe addestrato una nuova generazione di eroi "Sarebbe stato fantastico? Ovviamente. Credo che Diggle abbia ancora molto da dire, con o senza l'anello delle Lanterne".

Ma Ramsey non perde le speranze... "Ma abbiamo ancora Superman & Lois, sul quale The CW non ha ancora preso alcuna decisione. E una versione di John Diggle esiste in quel mondo. Per cui vedremo cosa accadrà lì".

Ma quindi, Justice U?

"C'erano alcune cose in lavorazione [storie su determinati personaggi]" continua Ramsey, come riporta Comicbook "Ma non sono ancora libero di parlarne. E la ragione è perché appartiene a Warner Bros., e anche se era uno show Warner Bros. prodotti per The CW, è comunque uno show Warner Bros., e non sono sicuro di cosa ci faranno. So cosa ha deciso The CW, ma non quello che ne farà Warner Bros".

Chissà cosa ne sarà dunque di Justice U, lo show in cui Diggle, dopo anni passati a combattere al fianco di eroi mascherati, decideva di addestrare cinque giovani metaumani che avrebbero frequentato, sotto copertura, una prestigiosa università, mentre apprendevano come diventare gli eroi del domani.