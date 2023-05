The Flash, l'ultima corsa di Barry Allen nel poster e il trailer del series finale

Grant Gustin cerca di salvare il mondo un'ultima volta nei panni di Barry Allen nel poster e nel trailer del series finale di The Flash.

Corri, Barry, corri! Sarà l'ultima volta che sentiremo pronunciare queste parole in The Flash ora che si avvicina il series finale della serie targata The CW, di cui possiamo vedere insieme il poster ufficiale e il trailer promozionale.

Ci siamo: dopo 9 anni, le avventure televisive del Barry Allen diGrant Gustin stanno per giungere al termine.

Il 24 maggio andrà infatti in onda l'atteso series finale di The Flash, l'episodio che chiuderà quella che è stata la seconda serie dell'Arrowverse, e lo show ammiraglio da quando si è concluso Arrow.

Per l'occasione, sono già stati condivisi online il poster ufficiale e il trailer promozionale di "A New World, Part Four", ovvero quella che sarà, letteralmente, la sua ultima corsa.

Come ricorda anche CBM, Barry si troverà ad affrontare alcuni dei suoi vecchi nemici, come Savitar, Reverse-Flash e Zoom. Riuscirà a sconfiggerli definitivamente?

Lo scopriremo solo il 24 maggio, quando l'ultimo episodio di The Flash arriverà su su The CW.