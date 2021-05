Army of Thieves: la sinossi del prequel di Army of the Dead svela i retroscena della storia

Una nuova sinossi del prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, anticipa un'altra rapina in pieno caos da apocalisse zombie.

La sinossi del prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, ci fornisce nuovi dettagli sulla backstory dell'apocalisse zombie esplosa a Las Vegas e ideata dal regista Zack Snyder.

Army of the Dead: un primo piano di uno zombie

"Una donna misteriosa recluta il cassiere di banca Dieter per assisterla in una rapina di casseforti impossibili da aprire in tutta Europa" si legge nella sinossi del film Netflix.

Army of Thieves è diretto da Matthias Schweighöfer, uno degli interpreti di Army of the Dead, e racconta gli eventi dei primi giorni dell'apocalisse zombie. Il film sarà incentrato sul retroscena di Ludwig Dieter, interpretato da Schweighöfer. Nel cast anche Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin e Jonathan Cohen. Zack Snyder e la moglie Deborah Snyder figurano come produttori dwel prequel.

Army of the Dead, la scena del nudo full frontal degli zombie è stata tagliata. "Era un po' troppo"

In attesa di vedere il prequel su Netflix, la piattaforma streaming ha diffuso i primi 15 minuti di Army of the Dead, heist movie con zombie ambientato a Las Vegas.

"È un vero e proprio zombie-heist-movie, quindi è l'apoteosi del genere su genere", ha detto Snyder a Entertainment Weekly parlando dell'action thriller. "Quindi ti aspetti il ​​puro caos degli zombie, e lo ottieni al 100 percento. Ma ottieni anche questi personaggi davvero fantastici in un viaggio fantastico. Sorprenderà le persone che ci sia molto calore e vera emozione con questi grandi personaggi."

Army of the Dead approderà su Netflix il 21 maggio.