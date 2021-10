Army of Thieves, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 29 ottobre debutta su Netflix il film Army of Thieves, ideato come prequel del film diretto da Zack Snyder Army of the Dead, già disponibile online!

In Army of Thieves il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un'avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall'Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell'impossibile in giro per l'Europa.

Army of Thieves: Nathalie Emmanuel in una scena d'azione

Il protagonista è interpretato da (Matthias Schweighöfer), coinvolto nella produzione del prequel di Army of the Dead ancora prima del debutto del lungometraggio di Snyder in streaming. Nel cast di Army of Thieves ci sono anche Nathalie Emmanuel (Games of Thrones, Fast and Furious 9), Guz Khan (Turn Up Charlie), Ruby O. Fee, Stuart Martin (Jamestown), Jonathan Cohen (Budapest), Noemie Nakai, Peter Simonischek (Toni Erdmann), e John Bubniak.

La sceneggiatura è stata firmata da Shay Hatten, mentre tra i produttori ci sono Zack Snyder, Deborah Snyder e Wesley Coller. Army of Thieves è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.