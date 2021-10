Army of the Dead: Zack Snyder ha svelato il titolo del sequel

Zack Snyder non vede l'ora per tornare sul set e girare il sequel dello zombie horror Netflix Army of the Dead, ecco come si intitolerà il nuovo film.

Zack Snyder ha rivelato il titolo e i primi dettagli del sequel dell'action horror Netflix Army of the Dead: il nuovo film di intitolerà Planet of the Dead e potrebbe vedere l'inaspettato ritorno di un certo personaggio.

Army of the Dead: Samantha Win in una scena

Sono pochissimi i personaggi sopravvissuti alla missione a Las Vegas nel finale di Army of the Dead, tuttavia Zack Snyder ha recentemente parlato con Inverse del sequel, ora intitolato Planet of the Dead, suggerendo che un personaggio potrebbe tornare in azione: si tratta del redivivo Ludwig Dieter di Matthias Schweighöfer:

"La vera avventura sarebbe vedere cosa è successo a Dieter quando quella porta della cassaforte si è chiusa. È stato ucciso da Zeus o no? Cosa è successo? Non lo vediamo morire davanti alla telecamera, e c'è ancora del tempo. Non anticiperò cosa succede in Army of the Dead 2, o meglio, in Planet of the Dead, ma diciamo che c'è una possibilità che Dieter sopravviva. E c'è una possibilità che il contatto con la morte lo abbia spinto a cercare Gwendoline imprigionata".

Army of the Dead: un problema con i pixel scatena i commenti online

Dal 29 ottobre, ritroveremo Ludwig Dieter su Netflix al centro del prequel di Army of the Dead, Army of Thieves. Nel film Dieter si unirà a un gruppo di aspiranti criminali e outsider per derubare tre leggendari depositi bancari in Europa.

"Sono un grande fan di questo sottobosco mitologico", ha dichiarato recentemente Zack Snyder a GamesRadar. "Mi diverte molto l'idea del loop temporale, ci sono un sacco di miglioramenti che sono stati introdotti. Non vedo l'ora di girare il sequel di Army of the Dead, in modo da poter vedere come tutte queste cose si manifesteranno."