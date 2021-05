Army of the Dead: un problema con i pixel scatena i commenti online

Army of the Dead è arrivato su Netflix e online gli spettatori hanno commentato in modo ironico un problema nella visualizzazione di alcuni pixel.

Army of the Dead, il nuovo film diretto da Zack Snyder, è arrivato sugli schermi di Netflix, ma il debutto del progetto in streaming è stato segnato anche da un problema tecnico che ha scatenato i commenti e l'ironia degli utenti sui social a causa della scomparsa di alcuni pixel e di evidenti problemi nella visualizzazione di alcune parti dello schermo.

La situazione, che ha portato a coniare il titolo alternativo di Army of the Dead Pixels, si era però già verificata con altri titoli disponibili sulla piattaforma come Tenebre e ossa e Jupiter's Legacy.

Il film Army of the Dead è arrivato su Netflix diventando immediatamente uno dei titoli più visti e dopo poche ore molti spettatori hanno notato il problema dei pixel. Tra gli utenti si è diffusa la teoria che fosse stato un problema causato dalle telecamere usate, come sostenuto su Reddit: "Non è visibile in ogni scena, perché penso che solo una delle (penso tre) telecamere abbia un sensore difettoso. Si può notare ad esempio nell'inquadratura di Dave Bautista mentre è seduto nel locale all'inizio del film. Ho controllato e non è decisamente colpa del mio proiettore o della mia tv e, apparentemente, si vede solo nella versione in 4K del film e non con la risoluzione 1080p".

Il regista Zack Snyder ha utilizzato delle telecamere digitali RED Monstro con lenti Canon e inizialmente online era stato accusato di non essersi reso conto in post-produzione del problema.

In difesa del filmmaker sono però intervenuti altri utenti che hanno sottolineato come il problema non fosse limitato solo ad Army of Dead, rivelando che la stessa situazione si è verificata recentemente con la visione di altri contenuti: "Ho notato dei pixel bianchi in molti dei contenuti recenti di Netflix, ad esempio Tenebre e ossa ne aveva molti. Erano presenti in alcune scene e non in altre. Apparivano e scomparivano".

Ecco alcune delle reazioni online al problema.

Army of the Dead: la tigre zombie vista nel trailer ha un nome preciso, ecco quale

Army of the Dead è stato scritto da Zack Snyder in collaborazione con Shay Hatten e Joby Harnold. Al centro della trama, come anticipato anche dal poster, c'è un gruppo di mercenari che, mentre il mondo deve affrontare un'invasione di zombi, pianificano un pericoloso e spettacolare colpo in un casinò di Las Vegas.

Il film ha come star Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

Army of the Dead ha già dato vita a un prequel che verrà diretto da Matthias Schweighöfer, protagonista del progetto con il ruolo di Ludwig Dieter. Hatten sarà coinvolto come sceneggiatore. Netflix, inoltre, ha ordinato una serie animata spinoff intitolata Army of the Dead: Lost Vegas per raccontare il passato di Scott, il personaggio di Dave Bautista, e degli altri personaggi prima dell'epidemia zombie. Zack Snyder sarà regista di due episodi del progetto, mentre Jay Oliva avrà l'incarico di showrunner e regista.