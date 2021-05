Army of the Dead, Zack Snyder ha proibito le sedie sul set: "Non c'è posto per sedersi"

Sul set di Army of the Dead nessuno si è potuto sedere per riposare visto che il regista Zack Snyder aveva bandito le sedie.

Dopo Christopher Nolan, ci sarebbe un altro regista ferocemente contrario alle sedie sul set, si tratta di Zack Snyder. Il regista avrebbe, infatti, proibito le sedie sul set di Army of the Dead, il suo zombie horror in arrivo su Netflix domani.

Army of the Dead: Dave Bautista in una scena

Se l'avversione di Christopher Nolan per le sedie si è rivelata una leggenda, è Zack Snyder in persona a confermare il suo odio per le sedute nel corso del podcast "Fourth Wall" in cui spiega:

"Non c'è posto in cui sedersi, ho proibito le sedie sul set. Ma l'aspetto positivo è che è molto intimo. Posso parlare con gli attori da vicino, non sono dietro un monitor dall'altra parte della stanza. È stato sicuramente il film più intimo che abbia mai fatto."

Zack Snyder non ha solo co-scritto e diretto Army of the Dead, ma è stato anche direttore della fotografia dell'horror incentrato su un gruppo di mercenari guidato da Dave Bautista che deve portare a termine un colpo molto pericoloso, sottrarre una ingente somma di denaro dal caveau di un casinò in una Las Vegas popolata di zombie. Nel cast Theo Rossi, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer, Ella Purnell e Ana de la Reguera.

Il franchise di Army of the Dead si espanderà prossimamente con un prequel, intitolato Army of Thieves, e una serie tv ambientata nello stesso universo.