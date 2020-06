Christopher Nolan, il suo staff fa chiarezza: sedie vietate sul set? No, ma altri oggetti sì

Christopher Nolan, secondo il suo portavoce, vieta degli oggetti dal set dei suoi film, ma non le sedie come ha invece sostenuto il premio Oscar Anne Hathaway durante una conversazione con l'amico e collega Hugh Jackman.

L'attrice aveva parlato del lavoro compiuto sul set della trilogia di Batman e Interstellar e aveva accennato al particolare divieto di sedersi.

Kelly Bush Novak, portavoce di Christopher Nolan, ha ora voluto chiarire ufficialmente: "Le uniche cose vietate sui set sono i cellulari (e non sempre ci si riesce) e le persone non possono fumare (riuscendoci davvero con successo)".

Anne Hathaway non ha però immaginato l'assenza delle sedie: "Quelle a cui fa riferimento sono del regista e degli assistenti di solito posizionate vicino ai monitor, di cui non c'è realmente bisogno. Chris decide di non usare la sua, ma non ha mai vietato le sedie sul set. Il cast e la troupe possono sedersi ovunque e in ogni momento se ne hanno bisogno, e lo fanno spesso".

Il chiarimento è stato necessario dopo che online si era scatenata una piccola polemica riguardante il particolare divieto, nonostante moltissime persone che hanno lavorato e visitato i set dei lungometraggi di Christopher Nolan avessero confermato la presenza delle sedie a disposizione del cast e della troupe.