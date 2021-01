Army of the Dead: Zack Snyder svela le prime foto dello zombie horror Netflix

Due nuove foto anticipano il mood dello zombie horror di Zack Snyder, Army of Dead, interpretato dalla star Dave Bautista e in arrivo su Netflix entro fine anno.

Army of the Dead: foto di gruppo del cast

Army of the Dead: Dave Bautista e Ella Purnell in una scena

Zack Snyder ha diffuso due nuove foto dello zombie horror Army of the Dead, che sta sviluppando per Netflix. Il regista ha anticipato le prime novità sul film che darà vita a un vero e proprio franchise horror.

"È un vero e proprio zombi heist in piena regola, quindi è un incrocio di generi che si compenetrano in modo fantastico" afferma Zack Snyder a EW. "Quindi ti aspetti il caos puro di uno zombie movie, e lo ottieni al 100 percento. Ma ottieni anche questi personaggi davvero fantastici in un viaggio incredibile. Il pubblico sarà sorpreso dal calore e dalle emozioni reali di questi grandi personaggi."

Army of the Dead è ambientato sullo sfondo di un'epidemia generata da una base militare segreta nell'Area 51, in Nevada. Il governo americano prova a contenere l'epidemia costruendo un muro intorno a una cittadina invasa dagli zombie, ma il proprietario di un casinò organizza una missione per recuperare il denaro rimasto nelle case del suo locale.

"Con L'alba dei morti viventi, abbiamo realizzato uno zombie movie usando tutte le regole del genere" prosegue Snyder. "È stato divertente, così ho cominciato a pensare ad altri generi per cui in quella storia non c'era spazio. nel nuovo film giochiamo coi generi senza però prendersene gioco, è una linea sottile."

Netflix è stata talmente entusiasta del progetto proposto da Zack Snyder da accogliere anche l'idea di un prequel e di un'espansione animata di quattro ore ambientata nello stesso universo. Per quanto riguarda il protagonista di Army of Dead, la scelta è caduta su Dave Bautista, che aggiunge:

"All'inizio ho detto a Zack che non ero interessato. Stavo cercando ruoli drammatici, ero stanco delle solite proposte. Poi ho letto la sceneggiatura e mi sono accorto che era molto più profonda e aveva molti più livelli di quanto pensassi. E poi, se devo essere sincero, volevo lavorare con Zack."

Nel cast di Army of Dead, con Dave Bautista troviamo Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Chris D'Elia, Theo Rossi e Ana de la Reguera. L'horror approderà su Netflix entro fine anno.

