Army of the Dead: concluse le riprese del prequel, Zack Snyder offre un primo sguardo al cast (FOTO)

Si sono concluse le riprese del prequel di Army of the Dead, ritorno all'horror di Zack Snyder che svela la prima foto del cast su Twitter.

Si sono concluse le riprese del prequel horror di Army of the Dead, uno dei progetti che Zack Snyder sta portando avanti in parallelo. Snyder ha, inoltre, diffuso su Twitter la prima foto del cast.

Lo scorso settembre, Netflix ha annunciato il ritorno di Zack Snyder all'horror con lo zombie film Army of the Dead. L'horror in arrivo su Netflix la prossima estate avrà, inoltre, una serie prequel anime intitolata Army of the Dead: Lost Vegas, e un prequel live-action internazionale le cui riprese si sarebbero appena concluse.

Shay Hatten ha firmato sia la sceneggiatura del prequel che della serie animata, con Matthias Schweighöfer alla regia del prequel live action incentrato sul suo personaggio di Army of the Dead.

Per quanto riguarda Army of the Dead, sappiamo che il film diretto da Zack Snyder è ambientato a Las Vegas. Parlando del film, il regista ha anticipato alcuni dettagli della trama spiegando a Wmmr.com: "Un'epidemia di zombie colpisce Las Vegas, ma le forze dell'ordine riescono a contenere il virus costruendo un muro intorno alla città che però capitola. Sei anni dopo, uno dei proprietari di casinò ingaggia un gruppo di soldati zombie per recuperare i suoi soldi lasciati al sicuro nel casinò."

Army of the Dead approderà su Netflix nel corso del 2021.