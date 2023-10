Aquaman e il regno perduto: il regista fa chiarezza sul cameo del Batman di Ben Affleck

Durante la produzione di Aquaman e il regno perduto di James Wan si vociferava fortemente il ritorno di Ben Affleck nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, e la star Jason Momoa aveva annunciato il coinvolgimento del suo co-protagonista di Justice League in un post su Instagram l'anno scorso.

Questo ovviamente indicava che Affleck aveva girato delle scene per il film, ma l'esito dei test-screening affermavano che non si vedeva da nessuna parte, confermando apparentemente che la Warner Bros. avesse preso la decisione di eliminare il personaggio dal sequel DC.

Da allora, è emerso che le riprese del Regno Perduto non sono state prive di imprevisti, con notizie di disordini dietro le quinte e ampie riprese aggiuntive che hanno alterato aspetti significativi della storia.

Parlando con Empire, Wan è intervenuto sulla questione Ben Affleck, svelando se lo vedremo o no tornare come Bruce Wayne:

"Probabilmente no. Tutto ciò che posso dire è che quelle scene erano solo per assicurarci di avere del materiale nel caso in cui avessimo avuto bisogno di spiegare la continuità temporale se fossimo usciti in sala per primi".

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo"

Questo perché Aquaman e il Regno Perduto sarebbe dovuto arrivare nelle sale oltre un anno fa e quindi prima di The Flash, che ha rivoluzionato e resettato il DC Extended Universe portando al nuovo DC Universe di James Gunn.