Aquaman e il Regno Perduto: Elon Musk avrebbe minacciato la Warner per evitare il licenziamento di Amber Heard

Gli appunti della terapista di Amber Heard, apparsi online, svelano nuove indiscrezioni riguardanti le riprese di Aquaman e il Regno Perduto e svelano persino che Elon Musk avrebbe minacciato i vertici della Warner Bros.

L'interprete di Mera avrebbe inoltre dichiarato che Jason Momoa avrebbe cercato di farla licenziare, si sarebbe presentato ubriaco sul set e avrebbe copiato il look del suo ex marito Johnny Depp.

Una situazione complicata sul set

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

Un articolo di Variety sui problemi di Aquaman e il Regno Perduto riporta tutte le notizie riguardanti quanto accaduto, aggiungendo nuovi dettagli.

Un portavoce della DC ha respinto le accuse a Jason Momoa sostenendo che si è sempre comportato in modo professionale. Altre fonti del sito hanno dichiarato: "Jason si impegna molto, gli piace bere una birra ogni tanto come a tutti, ma non si presenta sul set ubriaco. E non si veste come Johnny Depp. Si è sempre vestito con quello stile bohémien".

Negli appunti della terapista di Amber Heard si sostiene inoltre che il regista James Wan la trattasse come una paria e abbia alzato più di una volta la voce con lei.

Il filmmaker non ha commentato, anche se un portavoce di DC ha sottolineato: "James è conosciuto per aver trattato i membri del suo cast e la troupe con il più grande rispetto e per alimentare un ambiente positivo e collaborativo sul set".

Aquaman e il Regno Perduto, negli abissi DC: cosa aspettarci dal sequel con Jason Momoa

La minaccia di Elon Musk

Amber Heard ha tuttavia quasi rischiato di essere licenziata per il poco feeling con Momoa e la produzione aveva informato il suo avvocato Karl Austen. Nella decisione non era coinvolto il protagonista di Aquaman e la situazione si era verificata prima dei problemi legali con Johnny Depp. Elon Musk, ex fidanzato di Amber, avrebbe però mandato una lettera minacciosa alla Warner Bros sostenendo che avrebbe "dato fuoco allo studio" se non avessero fatto tornare l'attrice nel sequel.

Nonostante la produzione abbia negato i problemi sul set, dal film sono state tagliate delle scene con Amber Heard: una sequenza d'azione in cui Mera lottava contro Black Manta e una scena d'amore con il protagonista. Secondo alcune fonti vicine alla produzione, Jason Momoa avrebbe inoltre bloccato la collega sui social media.