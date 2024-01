Aquaman e il Regno Perduto è il primo film del DCEU a incassare più di 400 milioni dal 2018

Con il rammarico di essere il film conclusivo del DCEU, Aquaman e il Regno Perduto può comunque sorridere, essendo diventato il primo film di questo universo condiviso ormai archiviato ad aver oltrepassato il traguardo dei 400 milioni di dollari al box-office dal 2018.

L'ultimo film a riuscire in tale impresa era stato proprio il primo Aquaman, che però aveva stabilito quello che rimarrà il record assoluto del DCEU al box-office, ovvero 1 miliardo e 152 milioni di dollari.

Dopo Aquaman, infatti, il DC Extended Universe è stato condizionato da vari disastri e risultati non all'altezza delle aspettative: Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) non era andato oltre i 205 milioni di dollari, Wonder Woman 1984 incassò solamente 169 milioni, con The Suicide Squad - Missione Suicida fermatosi a 168 milioni (bisogna considerare che i due film uscirono in piena pandemia di Covid-19); Black Adam risalì fino ai 393 milioni e il successivo Shazam! Furia degli Dei precipitò a 134 milioni.

The Flash, dopo l'annuncio della chiusura del DCEU in favore dei nuovi DCU di James Gunn e Peter Safran, incassò 271 milioni mentre Blue Beetle, con un'uscita in sordina, non andò oltre i 130 milioni.

C'è chi fa notare, sarcasticamente, che quella proposta di seguito è emblematicamente l'ultima sequenza del DCEU ormai defunto: