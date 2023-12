Aquaman e il regno perduto leaked: svelato il contenuto delle scene post-credits

Numero e contenuto delle scene post credits di Aquaman e il regno perduto sono stati svelati nel giorno dell'arrivo in sala del cinecomic DC.

Aquaman e il regno perduto non fa in tempo ad arrivare nei cinema italiani che dagli USA arriva un leak riguardante numero e contenuto delle scene dopo i titoli di coda. Il sequel di Aquaman sembra essere nato sotto una cattiva stella e dopo i numerosi problemi sul set e reshoots riportati dai media, adesso le previsioni prevedono un flop al botteghino per uno dei film di Natale 2023 al cinema.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Aquaman e il Regno Perduto

Aquaman e il Regno Perduto: una scena del film

Veniamo alle scene post-credits di Aquaman e il Regno Perduto. Diretto da James Wan, il film vede il ritorno del protagonista Jason Momoa insieme a Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman. Secondo quanto rivelato, il sequel DC ha una sola scena dopo i titoli di coda.

Cosa accade nella scena dopo i titoli di coda?

Come rivela la nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto, nel sequel Arthur Curry dovrà fare i conti con un Black Manta sempre più inferocito mentre cerca di proteggere la sua nuova famiglia. A dispetto delle apparenze, il contenuto della scena post-credit trapelato in rete dopo una proiezione per i fan avvenuta nei giorni scorsi sembrerebbe poco significativo.

Al centro della scena vediamo Orm (Patrick Wilson) che vede uno scarafaggio nelle vicinanze, lo raccoglie e lo mangia, strizzata d'occhio a una precedente gag contenuta nel film.

Niente di tutto ciò dovrebbe sorprendere chi è al corrente dei rumor secondo cui nelle scene dopo i titoli di coda era presente Ben Affleck, ma la sua apparizione è stata eliminata anche dalla scena post-credits di The Flash per escludere tutte le storie che non faranno parte del nuovo DCU.