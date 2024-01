Aquaman 2, Jason Momoa si è ispirato ad una famosa rockstar

Jason Momoa ha vestito per la prima volta i panni di Arthur Curry/Aquaman otto anni fa in una breve apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice per poi tornare in Justice League e successivamente nei due film interamente dedicati al personaggio DC.

La versione di Jason Momoa è molto differente rispetto a quelle precedenti e l'attore ha raccontato di essersi ispirato ad una rockstar in particolare per il look del suo personaggio:"Ho costruito Aquaman un po' su Slash" ha dichiarato da Jimmy Kimmel "Guarda il primo Justice League. Penso 'Quello è Slash'. Voglio dire, come ti vesti quando interpreti Aquaman? Non lo metterai in una polo e in qualche pantalone chino. Stava soltanto facendo rock. Il modo in cui Zack [Snyder] lo ha progettato, voleva che fosse rock 'n' roll. Ha colpito Superman in faccia e baciato Wonder Woman. Non gli importava".

Il legame con Slash

Slash dei Guns 'N' Roses modello di ispirazione per Aquaman. Una figura importante per Momoa, che lo dovrà intervistare per la sua serie sui viaggi On the Roam:"Slash è stato così importante nella mia vita. Devo intervistarlo per la prima volta e non ho mai fatto un'intervista. Tiro un sospiro di sollievo, perché ero così nervoso e sono anche emozionato! Non riesco a parlare bene e sono molto nervoso".

Aquaman e il Regno Perduto è diretto da James Wan e oltre a Momoa comprende nel cast anche Amber Heard nel ruolo di Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master, Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta, Randall Park nel ruolo di Stephen Shin e Dolph Lundgren in quello di re Nereus.