Aquaman e il regno perduto, James Wan: 'Il ruolo di Amber Heard ridotto? Depp non c'entra''

Il regista di Aquaman e il regno perduto, James Wan conferma che Amber Heard avrà un ruolo ridotto nel sequel del franchise. Il regista ha risposto per la prima volta alle voci secondo cui il ruolo di Heard nel film sarebbe stato "ridimensionato", come affermato tempo fa in tribunale dalla stessa attrice, a causa dello scandalo Heard/Depp. "L'ho sempre proposto a tutti fin dall'inizio. Il primo Aquaman era il viaggio di Arthur (Jason Mamoa) e Mera (Heard). Il secondo film sarebbe stato sempre Arthur e Orm (Patrick Wilson)", ha dichiarato Wan di recente a EW. "Quindi, il primo era un film d'azione e avventura romantico, il secondo è un film d'azione e avventura bromance. Non ci sono dubbi".

Già tempo prima, durante il processo, l'attrice nella sua testimonianza contro l'ex marito Johnny Depp, aveva dichiarato che erano state tagliate molte scene che la coinvolgevano e che il suo ruolo era stato ridotto: "Mi è stato dato un copione e poi mi sono state date nuove versioni del copione e avevano tolto scene d'azione che raffiguravano due personaggi che combattevano l'uno contro l'altro. In pratica hanno tagliato un bel po' del mio ruolo. Hanno tolto un bel po' di cose".

Inoltre l'ex capo della DC, Walter Hamada, aveva rilasciato una testimonianza in merito allo stesso argomento che sembra in linea con la dichiarazione di Wan: "Il coinvolgimento del personaggio nella storia è stato quello che era fin dall'inizio", ha detto Hamada e ha definito Aquaman e il regno perduto una buddy-comedy, con Momoa e Wilson come co-protagonisti.

Aquaman: Amber Heard e Jason Momoa in una foto del film

Le dichiarazioni della DC

Dopo la battaglia in tribunale tra Amber Heard e Johnny Depp e l'assoluzione dell'attore dalle accuse della moglie, in molti hanno iniziato a voler vedere Amber Heard tirata fuori dal sequel, i fan hanno raccolto addirittura un petizione per rimuovere l'attrice da Aquaman 2, e si si sono raggiunte oltre 4.5 milioni di firme. In merito alla campagna social contro l'attrice, in un'intervista nel 2021 è stato chiesto al produttore di Aquaman e il regno perduto, Peter Safran, se le proteste avessero mai avuto qualche influenza sulla produzione del film e sulle decisioni di casting, ma Safran ha risposto negativamente: "Non credo che reagiremo mai, onestamente, alla pura pressione dei fan. Bisogna fare ciò che è meglio per il film. Abbiamo pensato che se ci sono James Wan e Jason Momoa, allora dovrebbe esserci anche Amber Heard. E così è stato".