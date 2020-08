Aquaman 2, James Wan anticipa "un tocco di horror" per il sequel

Il regista di Aquaman 2 James Wan ci informa che anche il sequel sarà influenzato dalla sua sensibilità per l'horror, anche se in minima parte.

Aquaman 2 non sarà tutto pony (acquatici) e arcobaleni. A confermarlo è stato James Wan, il regista del film, che come nel primo capitolo, infonderà il sequel di quella sensibilità horror che tanto gli è affine.

Rispondendo alle domande dei fan in attesa del mega-evento virtuale DC FanDome, dove ci sarà data qualche notizia in più su Aquaman 2, James Wan ha voluto rassicurare i fan che hanno gradito le tinte leggermente più dark delle sequenze con i Trench nel primo film con protagonista Jason Momoa.

"Proprio come nel primo capitolo, con le scene dei Trench, il film avrà un tocco della mia sensibilità horror. Credo sia qualcosa che ricopre una grande parte della mia essenza, e mi viene semplicemente naturale da inserire in questo tipo di film".

L'ambientazione marina, poi, aiuta: "I mondi sottomarini possono essere davvero spaventosi. Ovviamente, la mia propensione per il genere horror fa sì che mi concentri su queste scene e ci aggiunga un po' di 'salsa alla paura'".

Ma il segreto è trovare il giusto equilibrio di toni e sfumature, come racconta ai microfoni di Comicbook: "Con il primo film, ero perfettamente consapevole del genere che stessi portando sullo schermo, e non h mai pensato di renderlo più dark su un piano visivo, ma volevo aggiungere un tocco dark a livello tonale, se capite cosa intendo. E penso di poterlo fare perché con dei mostri marini, ci stanno questi flash più spaventosi che magari durano pochissimo, ma ci si può divertire a incastrarli nella narrazione. Ma alla fin fine, non volevo farci nulla di deprimente".

Aquaman 2 uscirà nelle a dicembre del 2022.