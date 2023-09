Aquaman e il Regno Perduto, i nuovi materiali promozionali ci ricordano che Amber Heard è ancora nel film

Il primo trailer di Aquaman e il Regno perduto, sequel del film del 2018 con protagonista Jason Momoa, ci aveva mostrato solo di sfuggita Mera, il personaggio di Amber Heard. Ora, però, la compagna di Arthur Curry torna ad essere presente nei nuovi materiali promozionali della pellicola.

Mera c'è

Sebbene James Wan avesse affermato di aver ridotto alquanto il ruolo di Amber Heard in Aquaman e il Regno Perduto rispetto al primo film (ma, afferma anche "

Depp non c'entra"), e malgrado le petizioni dei fan che chiedevano un suo recast, l'interprete di Mera è tra i protagonisti del nuovo materiale promozionale del cinecomic DC in uscita a dicembre.

#BoycottAquaman2 è in trend sui social media: i fan contro il nuovo film DC

Come si vede da alcuni recenti tweet ricondivisi anche da CBM, molti artwork sono ovviamente dedicati al personaggio di Jason Momoa, ma non mancano quelli relativi a Mera, presente anche in versione Chibi.

Non è dunque affatto in dubbio la presenza di Amber Heard nel film, quanto la quantità e la qualità dello screen time che Heard avrà in questo sequel in cui la famiglia pare avrà un ruolo piuttosto centrale (sebbene dovrebbe essere il rapporto tra fratelli al centro della storia).

Aquaman e il Regno Perduto

Come recita la sinossi ufficiale di Aquaman e il Regno Perduto: "Dopo aver fallito nello sconfiggere Aquaman una prima volta, Black Manta, ancora alla ricerca di vendetta per la morte del padre, non si fermerà davanti a nulla per annientare una volta per tutte l'eroe. Ma questa volta, Black Manta è più formidabile che mai grazie al potere del Tridente Nero, capace di sprigionare un'antica forza malevola. Per sconfiggerlo definitivamente, Aquaman dovrà chiedere l'aiuto di suo fratello Orm, precedentemente imprigionato, e formare un'improbabile alleanza. Insieme, i due dovranno mettere da parte ogni differenza per poter proteggere il proprio regno e salvare la loro famiglia e il mondo da distruzione certa".