Aquaman e il Regno perduto, la petizione per rimuovere Amber Heard continua a raccogliere firme

Sembra difficile crederci, ma è già passato più di un anno da quando Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. Nonostante questo, la petizione per rimuovere l'attrice statunitense da Aquaman e il Regno perduto sta silenziosamente continuando a raccogliere molte firme.

La petizione è stata creata nel 2019 in risposta al licenziamento di Depp dal ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3 e, nel corso degli anni, ha raccolto un gran numero di firme digitali superando i 4 milioni di firmatari il mese scorso. Ancora oggi, svariati utenti continuano a visitare la pagina Change.org: è evidente che ai fan di JD non sia andato giù ciò che è successo all'attore a causa delle affermazioni diffuse dalla Heard.

Al momento della stesura di questa notizia, il numero totale di firme sulla petizione è di 4.630.241 e l'obbiettivo è quello di raggiungere al più presto i 6 milioni. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà per raggiungere questo enorme numero, soprattutto nel caso in cui il ritmo non dovesse accelerare. Tuttavia, è evidente che ci sono persone che sostengono Depp e ritengono ingiusto che, sebbene abbia vinto il processo contro l'ex moglie, abbia comunque perso un ruolo importante per la sua carriera.

Secondo quanto rivelato finora dallo studio cinematografico, Amber Heard dovrebbe apparire in Aquaman e il Regno Perduto, anche se i dettagli sul sequel DC sono ancora un mistero per il pubblico. Secondo un rumor di qualche mese fa il personaggio della star, Mera, sarebbe stato notevolmente ridimensionato, anche se queste affermazioni non sono ancora state confermate dallo studio.