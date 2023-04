Aquaman 2: Warner anticipa la data di uscita nelle sale americane

Il film Aquaman 2 arriverà un po' prima del previsto nelle sale americane, come svelato dalla nuova programmazione della distribuzione dei titoli Warner.

La data d'uscita di Aquaman 2 nelle sale americane è stata anticipata di qualche giorno rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Warner Bros ha infatti aggiornato la programmazione delle prossime uscite cinematografiche che comprendono anche The Colour Purple, Minecraft e The Wise Guys.

Aquaman e il Regno Perduto arriverà quindi nei cinema il 20 dicembre, scontrandosi contro il sequel di Ghostbusters: Legacy nella giornata di mercoledì e Migration, il nuovo film animato di Illumination, da venerdì.

Aquaman 2: tutto quello che sappiamo sull'atteso sequel

L'adattamento del musical The Color Purple prenderà il posto del sequel di Aquaman e verrà distribuito il giorno di Natale.

The Wise Guys, il nuovo lungometraggio diretto da Barry Levinson, debutterà nelle sale americane il 2 febbraio 2024. I protagonisti sono Robert De Niro, Debra Messing e Katherine Narducci. Il progetto sostituirà nella programmazione dello studio Toto, il film animato ispirato a Il Mago di Oz, che ora non ha una data di uscita.

Minecraft, film diretto da Jared Hess con Jason Momoa, debutterà invece il 4 aprile 2025.