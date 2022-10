Ant-Man and the Wasp: Quantumania, William Jackson Harper si unisce al cast

Un nuovo membro si unisce al cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania: si tratta di William Jackson Harper, il cui ruolo non è stato però ancora rivelato.

William Jackson Harper si sarebbe unito al cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in un ruolo che per il momento rimane top secret. La conferma arriva da parte di fonti Disney, come rivela Deadline.

William Jackson Harper è noto soprattutto per il ruolo di Chidi Anagonye nella serie NBC The Good Place, che gli ha fruttato una nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista in una commedia, ma ora si avvicina il suo ingresso nell'MCU.

Harper si unisce a Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas nel cast del sequel di Ant-Man (2015) e Ant-Man and the Wasp (2018).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, perché la faccia e il costume di Kang sono blu nel trailer

Il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha offerto un primo sguardo all'atmosfera del sequel che narrerà lo scontro tra il team di Ant-Man e Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), il signore dei viaggi nel tempo che risiede nel microscopico universo del Regno Quantico.

L'uscita italiana di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è fissata per il 15 febbraio 2023.