'Ant-Man and the Wasp: Quantumania, perché la faccia e il costume di Kang sono blu nel trailer

Il primo trailer Marvel di Ant-Man and the Wasp: Quantumania rivela il viso e l'armatura blu di Kang il Conquistatore, confermando una continuità con il look del fumetto.

L'uscita del trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha confermato una continuità sull'aspetto di Kang il Conquistatore con il fumetto originale Marvel. Nel trailer, il villain interpretato da Jonathan Majors, sfoggia una nuova armatura e ha la faccia blu.

Dopo che la famiglia di Ant-Man si è inavvertitamente trasportata nel Regno Quantico, sembra che dovrà fare i conti con una nuova variante di Kang. nuova rispetto alle precedenti versioni del personaggio che abbiamo imparato a conoscere.

Ha serie Loki ha visto il Dio dell'inganno e la sua variante Sylvie scoprire Colui che rimane, il cattivo responsabile della TVA e della Sacra Linea Temporale. Nonostante i suoi avvertimenti che la sua morte avrebbe scatenato le sue varianti nel multiverso, Sylvie ha ucciso questa versione di Kang il Conquistatore. Ciò ha portato a un'acquisizione della TVA da parte di un nuovo Kang nella scena finale della serie, confermando che le varianti erano già state liberate. Una nuova variante di Kang il Conquistatore è ora il principale cattivo che Ant-Man deve affrontare nel Regno Quantico. Per quanto riguarda l'aspetto di Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania di Kang il Conquistatore, la sua faccia blu è il risultato di un'armatura speciale, non della specie cui appartiene il del personaggio.

Ant-Man and the Wasp: quali conseguenze per il Marvel Cinematic Universe?

Il costume blu di Kang il Conquistatore

Anche se nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sembra che Kang il Conquistatore abbia la pelle blu, in realtà è umano. Nato nel 31° secolo, Kang era uno scienziato che ha imparato a sfruttare il tempo. Nei fumetti ha lo scopo di conquistare il tempo e costruire un impero che abbracci più epoche. Originariamente chiamato Nathaniel Richards, si crede che Kang sia il discendente di Mister Fantastic, un fatto che potrebbe essere dimostrato nel prossimo futuro del MCU.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania, il poster dedicato a Kang

Anche se non è confermato quale sia l'obiettivo di Kang nel Regno Quantico, il villain sembra possedere un intero esercito di soldati e navi da guerra a sua disposizione. In quanto tale, il Regno Quantico è molto probabilmente il collegamento del suo impero, data la sua capacità di accedere al flusso temporale, come si vede in Avengers: Endgame. Indipendentemente da ciò, Kang è semplicemente un umano capace di sfruttare una tecnologia impressionante che gli ha permesso di conquistare luoghi oltre i confini del tempo. La pelle blu è semplicemente una parte di detta tecnologia.

L'uscita italiana di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è fissata al 15 febbraio 2023.