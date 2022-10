Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo trailer del sequel Marvel

il multiverso torna a eccitare i fan Marvel nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che regala le prime sequenze del film.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sguazza nel multiverso regalandoci linee temporali alternative, mondi diversi e personaggi che si muovonon tra le dimensioni a loro piacimento. Non fa eccezione Ant-Man and the Wasp: Quantumania a giudicare dal primo trailer.

Il nuovo sequel arriverà nei cinema italiani il 15 febbraio 2023 e il video regala le prime spettacolari sequenze della nuova avventura dei protagonisti, alle prese con una nuova dimensione.

I due capitoli precedenti della saga di Ant-Man hanno esplorato brevemente l'idea del Regno Quantico, un mondo più piccolo che esiste davanti ai nostri occhi. E sebbene Hank Pym abbia già salvato il suo amore perduto da tempo, Janet Van Dyne, questa strana nuova realtà tornerà al centro della trama del terzo capitolo dedicato al personaggio di Paul Rudd.

Lo scorso novembre, il regista Peyton Reed aveva ufficializzato la fine delle riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania con un tweet, ma fino a questo momento sono stati davvero scarsi i dettagli trapelati sulla produzione e i suoi protagonisti.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà l'ingresso nel cast di Kathryn Newton proprio nel ruolo di una Cassie Lang versione adulta. Paul Rudd tornerà nel ruolo di Scott Lang/Ant-Man, con lui Evangeline Lilly sarà ancora Hope van Dyne/Wasp, Michael Douglas tornerà nel ruolo del Dr. Hank Pym, Michelle Pfeiffer in quello di sua moglie, Janet van Dyne, e Michael Peña sarà ancora Luis. Jonathan Majors interpreta il villain Kang il Conquistatore.