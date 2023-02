Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco quante sono le scene dopo i titoli di coda

Quante sono le scene dopo i titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Ecco svelato il mistero in attesa dell'arrivo del cinecomic nei cinema italiani il 15 febbraio.

Banditi, almeno per adesso, gli spoiler, la premiere mondiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania tenutasi poche ore fa a Los Angeles ha rivelato quante sono le scene dopo i titoli di coda presenti nel cinecomic Marvel.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer in una scena

La tradizione delle scene post-credits Marvel è ormai epocale. Alcune scene dopo i titoli di coda hanno un funzione importante visto che rappresentano un'evoluzione della trama orizzontale dell'MCU, come la scena di Captain America: The Winter Soldier che introduce Wanda e Pietro Maximoff. Altre ritraggono semplicemente momenti divertenti o scene comiche, come Altri sono sciocchi, come lo spot di Captain America in Spider-Man: Homecoming o la scena Pizza Poppa di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania non esulerà dalla tradizione. Da quanto anticipato, il film conterrà due scene dopo i titoli di coda.

Erik Davis ha anticipato su Twitter che "ci sono cose significative da vedere" se il pubblico "rimarrà per i titoli di coda", senza però fornire spoiler sul contenuto delle scene in questione.

Quantumania includerà una scena a metà titoli di coda, che verrà riprodotta dopo la sequenza animata dell'intertitolo, e una scena a fine titoli di coda, che viene mostrata dopo la fine di tutti i titoli di coda con sfondo nero.

Steven Weintraub ha confermato il numero delle scene post-credits, sottolineando che si tratta di due sequenze "molto buone". Ecco cosa scrive su Twitter:

"#AntManAndTheWaspQuantumania della Marvel è un ottimo inizio per la Fase 5. Ora capisco perché si chiama #Quantumania. JonathanMajors è eccellente nei panni di Kang e non vede l'ora di vedere dove andrà a finire. Due le scene dopo i titoli di coda ed entrambe sono molto buone."

Addirittura, Nikki Kovak le definisce "2 delle migliori scene post-credits fino ad oggi".

Le prime reazioni di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono generalmente positive e lodano la performance di Jonathan Majors nei panni del villain Kang.

Nel film, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

L'uscita italiana di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è prevista per il 15 febbraio.