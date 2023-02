Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le prime reazioni lodano la performance di Jonathan Majors "Kang è un duro"

La premiere mondiale del nuovo cinecomic Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che si è tenuta poche ore fa, ci consegna le prime reazioni della critica americana in vista dell'uscita del 15 febbraio.

Il 15 febbraio la Fase 5 dell'MCU prenderà il via con l'uscita italiana di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo standalone della saga dell'Uomo Formica di Paul Rudd. Poche ore fa Los Angeles ha ospitato la premiere mondiale del film, seguita dall'apparizione sui social media delle prime reazioni della critica che si concentrano soprattutto sulla bella performance di Jonathan Majors nei panni dl villain Kang il Conquistatore.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Paul Rudd ed Evangeline Lilly riprendono i ruoli di Ant-Man e Wasp in quello che è stato pubblicizzat come il più ambizioso capitolo della saga del personaggio. Ant-Man and the Wasp: Quantumania invia Scott Lang e la sua famiglia di scienziati in via di estinzione, inclusa la figlia Cassie (Kathryn Newton), ormai cresciuta, nel pericoloso Regno Quantico.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer in una scena

Il nuovo panorama presenta sfide ardue per gli eroi, tra cui l'emergere di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), che è destinato a svolgere un ruolo importante nel futuro dell'MCU e che rivedremo in tutta la sua potenza in Avengers: The Kang Dynasty nel 2025. Anche Michelle Pfeiffer e Michael Douglas fanno ritorno in Quantumania, affiancati da un cast di supporto che include David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O'Brian e Bill Murray. Dirige il regista dei primi due capitoli di Ant-Man, Peyton Reed.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'inizio della dinastia di Kang: tutti i segreti del nuovo trailer

La giornalista di Variety Jazz Tangcay "si è divertita moltissimo" col film.

Anche Mike Ryan di Uproxx sembra aver apprezzato il film, anche se ha lasciato intendere che i nuovi personaggi ​​della Marvel potrebbero confondere le idee al pubblico per via dell'intricato funzionamento del Multiverso.

Meno entusiasta Sean Keane di CNET, secondo cui il film avrebbe "troppa carne al fuoco".

Il caporedattore di Collider, Steven Weintraub, ha definito il film un "buon inizio per la Fase 5" e ha evidenziato il cattivo di Jonathan Majors come punto forte.

Jamie Broadnaux, membro dell'American-Canadian Critics Choice Association, ha dichiarato che il film aveva "forti vibrazioni di Star Wars" e ha lodato Majors.

Anche Germain Lussier di Gizmodo ha evocato il paragone con Star Wars.

Brian Davids dell'Hollywood Reporter ha elogiato la perfomance di Jonathan Majors come "infinitamente avvincente".

Anche a Nora Dominick di Buzzfeed è piaciuto Kang.